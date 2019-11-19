РИАМО - 19 ноя. В Истре на заброшенной стройплощадке около одного из строящихся домов в колодце обнаружили скелетированные останки неизвестного человека, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Давность смерти человека составляет порядка пяти лет.

«По данному факту следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий. Кроме того, принимаются меры по установлению личности человека, назначена судмедэкспертиза.