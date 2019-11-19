РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик приступил к уборке лесопарковой зоны парка «Дубки» от мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Подрядная организация МБУ «ПКБ» во вторник, 19 ноября, проводит работы по уборке мусора в лесопарковой зоне парка «Дубки» на улице Революции. К сожалению, отношение людей к городу и природе оставляет желать лучшего», - говорится в сообщении.

Также на днях в микрорайоне начались работы по установке элементов детской площадки во дворе дома №7 по улице Молодежная.