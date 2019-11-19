РИАМО - 19 ноя. В подмосковных Химках продолжается реализация проекта «Именные скверы», за три сезона с его старта появилось 17 новых скверов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Ранее на местах, где появились скверы, были пустыри или густые заросли кустарников, которые создавали темные пятна на карте города, а пешеходы обходили их стороной.

«Механика проста: жители показывают территорию, которая нуждается в благоустройстве, и местное предпринимательское сообщество создает на этом месте современное пространство для отдыха и прогулок», - говорится в сообщении.

За три года действия программы скверы появились во всех микрорайонах Химок. При их создании обязательно устанавливаются качественная плитка, бордюры, а также обустраиваются газоны, изящные и стильные лавочки, урны. Помимо этого, предусматривается установка ярких светодиодных светильников, камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион», устройства для зарядки гаджетов, бесплатный Wi-Fi.

«Плюс обязательно тематическая площадка: воркаут, шахматы, детский городок, пруд, фонтан и так далее. Замыкает композицию навигационная стела», - отмечается в материале.

Проект «Именные скверы» стал лауреатом всероссийского конкурса «Городская среда» министерства строительства и ЖКХ России. Также данная программа вошла в число лучших муниципальных практик.

В настоящий момент власти Химок готовят планы на четвертый сезон проекта. Жители и компании могут предлагать свои локации под новые скверы: adm@admhimki.ru или через общественную приемную администрации муниципалитета.