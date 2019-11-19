РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Строительство главного храма святого равноапостольного князя Владимира войск Росгвардии в микрорайоне Дзержинского Балашихи планируют завершить во второй половине 2020 года, ход работ проверил депутат Госдумы РФ Владимир Ресин, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник Ресин вместе с заместителем главы администрации Балашихи Сергеем Лукичевым, представителями Росгвардии ознакомился с проектом возводимого храма, осмотрел здание и провел совещание в гарнизонном доме офицеров Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского.

«Еженедельно занимаюсь решением вопросов строительства храма. Здесь очень крупный храмовый комплекс. Наша задача, чтобы его сдали во второй половине 2020 года. Все организовано неплохо, подготовлены условия для работы в зимнее время», - сказал Ресин.

Он отметил, что работы по строительству ведутся по графику. Построены основание храма, своды и арки, выполнены монолитные работы. Рабочие монтируют внутренние инженерные системы, штукатурят стены в помещениях, возводят кровлю и фасад.

На объекте также запущено отопление по временной схеме, обустроено помещение с купелью. Приступили к прокладке наружных сетей водо- и теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Задействовано около 50 человек.

Лукичев рассказал, что обсудили планы и по благоустройству вокруг территории храма.

«Вместе с министерством благоустройства Московской области проведем дополнительное совещание для утверждения концепции. Проектирование завершится в феврале, а сами работы по благоустройству пройдут в апреле – июле 2020 года. Появятся малые архитектурные формы, дорожки в лесной части, обелиск. Контрольная дата ввода в эксплуатацию самого храма – конец июля», - заключил Лукичев.

Главный храм Росгвардии начали строить в декабре 2016 года. В марте 2019 года на звоннице повесили колокола, в апреле на куполе установили крест. Площадь здания около 1400 квадратных метров. Оно рассчитано на 500 прихожан. Также там будет работать воскресная школа.