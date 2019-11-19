РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Пожилые жители подмосковных Люберец смогут оформить заявление на участие в программе «Активное долголетие» в Люберецком управлении соцзащиты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

С 10 июня 2019 года в Подмосковье реализуется программа «Активное долголетие», которая направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. Пенсионеры Московской области смогут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, включенные в данную программу, а также бесплатно ездить на экскурсии. Присоединиться к программе могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.

«Оформить заявление на какой-либо вид активности пожилые люди смогут в Люберецком управлении социальной защиты населения, расположенном по адресу: улица Мира, дом 7А, кабинет 14 или обратиться по телефонам: 8(495)554-20-85, 8(495)554-21-12», - говорится в сообщении.

Также заявление можно оформить в совете ветеранов по адресу: улица Куракинская, дом 5 или обратиться по телефонам: 8(495)554-30-27, 8(495)554-13-21.