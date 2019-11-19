РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 ноя. Стоимость патентов для предпринимателей подмосковного Домодедова увеличится в 2020 году, сообщила начальник отдела камеральных проверок №3 домодедовской налоговой инспекции Ирина Бударина.

Круглый стол «Актуальные вопросы налогового законодательства» состоялся во вторник в администрации городского округа Домодедово в рамках Всемирной недели предпринимательства. Координатором был президент домодедовской торгово-промышленной палаты Александр Пашков.

«Со следующего года (2020 года - ред.) патент будет дороже, чем в этом году. На сколько подорожает, нам классификатор еще не прислал, но будьте, пожалуйста, готовы все предприниматели, кто выбрал патентную систему, на следующий год это будет несколько дороже», - сказала Бударина.

Она добавила, что в Домодедове патент дешевле чем в Москве, и что он удобен для предпринимателей, у которых нет бухгалтеров и которые сами справляются со своей отчетностью.

Отчетность при приобретении патента предусмотрена только в том случае, если предприниматель использует в своей деятельности работников. Тогда ежеквартально предоставляется расчет 6-НДФЛ и страховые взносы. При патентной системе налогообложения не предусмотрено законодательством вычитать уплаченные страховые взносы за работников. Это происходит только при вмененной и упрощенной системе налогообложения.

Всемирная неделя предпринимательства – это международный проект, объединяющий 165 стран, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала. В Домодедово ВНП проходит в шестой раз. В рамках недели предпринимательства традиционно проводятся лекции от предпринимателей округа в старших классах домодедовских школ, тематические мероприятия для разных направлений бизнеса и обучающие мероприятия.