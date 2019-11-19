РИАМО - 19 ноя. В декабре 2020 года на путепроводе между старыми и новыми Химками планируют ввести в эксплуатацию прямой вход со временными съездами, полностью объект намерены завершить в 2021 году, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Транспортную развязку в Химках строят по поручению президента РФ Владимира Путина. О необходимости решения проблемы сообщения между новыми и старыми районами в Химках ему рассказали сотрудники расположенного в городском округе НПО «Энергомаш». Стоимость строительства объекта составляет 3 миллиарда рублей, из них 1 миллиард выделен на подготовку территории.

«Мы готовы приступить к строительству объекта. В конце декабря мы намерены подписать государственный контракт на строительство. <...> В декабре будущего года мы намереваемся пустить прямой вход со временными съездами, что позволит автомобилям ездить. И в 2021 году мы завершим объект целиком», - сказал Гержик.

Он отметил, что Репинская развязка обеспечит бессветофорное движение. Съезды будут находиться примерно в том же положении. Несколько разгрузятся улицы Заводская, Рабочая, Маяковского.

«Этот объект очень серьезный не только по строительной части, там очень серьезные инженерные работы. Проектировщики очень профессионально справились. Нам нужно смонтировать искусственное сооружение, пролет, который не имеет опор на Ленинградском шоссе, а является сплошным. Важно, чтобы опоры не попали на инженерные сети», - заключил Гержик.