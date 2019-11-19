РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В поселке Дубровицы Подольска вручили цветы и подарки ветерану труда Галине Колосковой, которая отметила свой 80-летний юбилей, сообщается на странице начальника территориального отдела «Дубровицкий» Валерия Боярко в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравил от губернатора Московской области Андрея Воробьева, Управления социальной защиты населения Подольска и территориального отдела с юбилеем, 80-летием, ветерана труда, жительницу поселка Дубровицы Галину Колоскову», - сказал Боярко.

Юбилярше вручили цветы и подарки. К поздравлениям присоединилась и первичная организация совета ветеранов «Дубровицкий».