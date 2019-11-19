РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Врачи первой больницы подмосковного Красногорска сохранили двигательную активность рук мотоциклисту, пострадавшему в ДТП, говорится в сообщении пресс-службы КГБ №1.

В Красногорскую городскую больницу №1 на машине скорой помощи был доставлен мотоциклист, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия. Мужчина сломал оба предплечья.

«Хирургами ортопедического отделения были наложены аппараты внешней фиксации на обе верхние конечности пациента. Когда раны зажили, была проведена операция. Мужчине был сделан остеосинтез переломов пластинами - фиксация костных отломков до полного восстановления», - сообщил заведующий травматологическим отделением КГБ №1 Дмитрий Найденов.

Операция прошла успешно.

«Благодаря профессионализму врачей и грамотно составленному лечению, на момент выписки двигательная функция обоих рук пациента полностью восстановилась», - заключается в материале.