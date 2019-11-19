РИАМО - 19 ноя. Школьники и дети дошкольного возраста имеют возможность посетить практические занятия по естественным наукам в музейно-выставочном центре подмосковного Реутова, первыми участниками внешкольной биологической практики во вторник стали воспитанники детского сада №8 «Планета детства», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Практику факультативных занятий для детей на базе музея ввела директор музейно-выставочного центра, секретарь первичного отделения №6 «Единой России» Антонина Кошкина. При поддержке партпроекта «Новая школа» ученики любого образовательного заведения могут посетить мастер-классы на темы «Удивительный микромир», «Секреты экзотических бабочек», «Невидимые секреты пауков», «Тайны цветка. Наука о пыльце – палинология», «Удивительный мир метеоритов» и другие. Каждый мастер-класс включает в себя практическую работу с современными учебными микроскопами и игру по выбору преподавателя», - говорится в сообщении.

Старт серии занятий в музейном центре дал член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Реутов Андрей Середой.

«Современные стандарты образования диктуют свои условия и требуют выхода за пределы образовательных учреждений. Выставка «Удивительный микромир» - яркий тому пример: музей предоставляет школе так называемое «непосредственное обучение», когда сотрудники музея работают с детьми во время посещения музея либо предоставляет возможность школьному учителю самостоятельно провести экскурсию, предоставляя необходимые ресурсы и вспомогательные руководства», - отметил депутат.

Он также отметил активную позицию руководства музея, лично поблагодарив его директора и вручил ей подарок от местного отделения партии.

«Антонина Степановна, являясь членом партии «Единая Россия», возглавила одно из первичных партийных отделений и приняла участие в организации и проведении десятков мероприятий в рамках реализации партийных проектов на территории муниципалитета», - сказал в заключение Середой.