РИАМО – 19 ноя. Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина госпитализировали в Москве, сообщает «Интерфакс».

О состоянии народного артиста СССР рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

«По словам Михайловой, накануне, 18 ноября, у 84-летнего актера «поднялась высокая температура, но сейчас состояние стабилизировалось». Она уточнила, что артист находится в обычной палате», – отмечает агентство.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году окончил Щепкинское училище, с 1988 года занимает пост худрука Малого театра.

Помимо работы в театре, Соломин снимался в кино, в том числе в фильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Хождение по мукам» (1977), «ТАСС уполномочен заявить...» (1984).