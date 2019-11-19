Столичная полиция выясняет обстоятельства сильного избиения молодого мужчины на улице Сущевский вал. Сейчас пострадавший находится в нейрохирургическом отделении

Видео с места убийства чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна в Москве>>