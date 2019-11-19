РИАМО - 19 ноя. В зимний сезон в столичном парке «Сокольники» откроется танкодром, где все желающие смогут прокатиться на танке и пострелять из лазерной пушки, сам парк будет оформлен в китайском стиле, сообщил журналистам директор парка Андрей Лапшин.

«У нас будет посвященное 70-летию Победы совершенно необычное действо – можно будет покататься на танке. Буквально за два дня до Нового Года у нас открывается танкодром. Это настоящие модели танков, сделанные из металла, каждые весят по 500-600 килограммов», – сказал Лапшин.

Он добавил, что танкодром будет рассчитан на двоих человек. Специально для этого в парке сделали трассу, на которой можно будет покататься и пострелять из лазерной пушки. Также в парке расположат необычное пианино, на котором можно будет поиграть на свежем воздухе.

«У него (пианино - ред.) будет специальная конструкция: будут подогреваться клавиши и сиденье. Те, кто будут играть, не замерзнут и будут радовать своей музыкой гостей парка», – добавил Лапшин.

С 22 ноября в городских парках Москвы стартует зимний сезон. Начиная с этого числа, посетители зон отдыха смогут увидеть ледовые шоу, музыкальные и театральные выступления, а также принять участие в различных мастер-классах.