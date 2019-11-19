РИАМО - 19 ноя. Капитальный ремонт 135 поликлиник планируется завершить до конца 2023 года, в рамках первого этапа до конца 2021 года планируется отремонтировать первые 50 зданий, на ремонт всех 135 зданий будет затрачено порядка 40 миллиардов рублей, сообщил журналистам во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

«Мы уже рассказывали москвичам, что мы планируем в течение трех лет, до 2023 года включительно, капитальным образом отремонтировать 135 поликлиник и горожане с этим согласились. Нет ни одного района, где программу поддержали менее 58% жителей. Мы понимаем, что нельзя сразу выключить 135 зданий и взяли то количество поликлиник, по которым граждане сказали «да» в 70% случаев и больше, таких зданий оказалось 50», - сказал Хрипун.

Он подчеркнул, что в течение 2020 года и частично 2021 года на первом этапе планируется отремонтировать 50 зданий.

По словам главы департамента, перед тем как принимать решение, в проекте «Активный гражданин» был проведен опрос среди москвичей, посвященный «Новому московскому стандарту поликлиник», в котором приняли участие 212 тысяч человек. В поддержку нового стандарта и капитального ремонта поликлиник высказались более 70% проголосовавших.

«Помощь останется доступной. Мы делаем все для того, чтобы этот период ремонта, когда мы высвобождаем целое здание и делаем там капитальный ремонт, чтобы это менее болезненно сказалось на москвичах», - отметил Хрипун.

Он добавил, что во всех 50 поликлиниках, которые будут отремонтированы первыми, будут лифты. Хрипун отметил, что в связи с высвобождением поликлиник, никто из врачей не будет уволен. Более того, планируется набрать порядка 500 новых сотрудников. Около 40 миллиардов планируется потратить на капитальный ремонт 135 зданий за три года. На первом этапе планируется потратить от 12,5 до 16 миллиардов рублей. На оснащение поликлиник будет тратиться по 5 миллиардов в год.