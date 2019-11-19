РИАМО - 19 ноя. Полицейские установили местонахождение сотрудницы СМИ, пропавшей в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее Главное следственное управление СК России по столице возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой. 17 ноября сотрудница информационного агентства ушла из дома на Весенней улице в столице, и о ее местонахождении ничего не было известно.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что 29-летняя сотрудница агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова пошла в церковь и исчезла. При этом она не взяла с собой ни денег, ни документов, ни мобильного телефона. Мать пыталась сама искать девушку после ее исчезновения, но потом написала заявление в полицию.