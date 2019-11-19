РИАМО - 19 ноя. Около 5 тысяч сотрудников ЗАО «Аэромар», которое поставляет бортовое питание для авиапассажиров, ожидают открытия развязки в подмосковных Химках, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Джао.

Транспортную развязку в Химках строят по поручению президента РФ Владимира Путина. О необходимости решения проблемы сообщения между новыми и старыми районами в Химках ему рассказали сотрудники расположенного в городском округе НПО «Энергомаш».

«Наше предприятие находится практически в замкнутом пространстве. Единственный выход - движение через старые Химки, через Юбилейный или через улицу Репина, где стоит светофор и там вечная пробка. Мы всем пятитысячным коллективом голосуем за строительство развязки», - сказал Джао.

Он отметил, что предприятие занимается бортовым питанием для «Аэрофлота» и других компаний, которые работают в Шереметьеве.

Строительство путепровода между старыми и новыми Химками могут завершить в 2020 году.