РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Во вторник в торговом центре «Лента» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи прошли пожарные учения, спасатели эвакуировали более 300 человек, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Областные учения прошли во вторник в рамках Единого дня объектовых тренировок по эвакуации и отработке навыков действий посетителей и персонала во время пожаров и ЧС на социально значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей. Их провели сотрудники отдела надзорной деятельности по микрорайону Железнодорожный ГУ МЧС России по Подмосковью, Центра по делам ГО и ЧС горокруга, противопожарно-спасательной службы округа.

«19 ноября в Балашихе проведены областные учения по эвакуации населения в местах массового пребывания людей: ТЦ, школах, детских садах, больницах, спортивных и других учреждениях. Из них - 28 объектов – в микрорайоне Железнодорожный. На каждой тренировке присутствовали оперативные службы городского округа», – сказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по микрорайону Железнодорожный майор внутренней службы Денис Осипенков.

Он добавил, что учения также прошли и в здании ТЦ «Лента». Согласно легенде, в 10:07 на пульт оперативного дежурного ЕДДС поступил сигнал о возгорании в ТЦ на улице Пригородной, дом №90. Условный пожар произошел в одном из продуктовых отделов магазина, сработала система оповещения. Около 310 человек – посетителей ТЦ и его сотрудников – эвакуировали из здания на безопасное расстояние.

Пожарный расчет прибыл в течение 4 минут, оперативно развернул оборудование и потушил очаг возгорания. Пожар за 10 минут был полностью ликвидирован. Из здания ТЦ вывели одного пострадавшего – работника ТЦ, где находился очаг возгорания, который наглотался дыма.

«Тренировка оценивается положительно. Мы практически уложились в норматив, сотрудники администрации ТЦ сработали хорошо, но есть и недостатки: на парковке нет обозначенных мест для машин экстренных служб, а также у сотрудников ТЦ не было с собой аптечки для оказания помощи. Проведем необходимый инструктаж», – отметил Осипенков.

В тушении пожара были задействованы 10 сотрудников и две единицы техники.

По словам директора магазина Светланы Стоговой, они каждый квартал проводят совместную тренировку.

«Мы регулярно проводим и обучение персонала. В наше время очень важно знать, что делать в случае возникновения ЧС. Такие тренировки обязательно должны проводиться», – заключила Стогова.