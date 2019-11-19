РИАМО - 19 ноя. Около 20 земельных участков общей проектной стоимостью около 600 миллионов рублей планируют изъять для строительства Репинской развязки в подмосковных Химках, в зону попали только коммерческие объекты, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Строительство путепровода между старыми и новыми Химками могут завершить в 2020 году. Транспортную развязку в Химках строят по поручению президента РФ Владимира Путина. О необходимости решения проблемы сообщения между новыми и старыми районами в Химках ему рассказали сотрудники расположенного в городском округе НПО «Энергомаш».

«К изъятию планируется 20 земельных участков. Общая проектная стоимость изъятия — 590 миллионов рублей. Но будет работать оценщик. Когда оценщики отработают — будет экспертная оценка. Все оценивается по рыночной стоимости. Обычно мы не выходим за проектную сумму», - сказала Кротова.

Она отметила, что процесс изъятия земель не должен повлиять на сроки сдачи объекта.

«Нам повезло, жилых домов нет, в основном только коммерческие», - заключила Кротова.