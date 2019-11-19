РИАМО - 19 ноя. Зимний сезон в Москве открывается масштабной программой в парке культуры и отдыха имени Горького, сообщил журналистам директор «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев.

С 22 ноября в городских парках Москвы стартует зимний сезон. Начиная с этого числа, посетители зон отдыха смогут увидеть ледовые шоу, музыкальные и театральные выступления, а также принять участие в различных мастер-классах.

«Традиционно мы открываем зимний сезон с открытия катка в парке Горького. Он стартует первым. Все остальные парки 23-го числа открывают всю зимнюю инфраструктуру. Мы подготовили 40 музыкальных выступлений, театральные и танцевальные выступления, различные викторины, спортивные активности, ледовые шоу, все это будет на открытии зимнего сезона», – сказал Дунаев.

Он добавил, что за зимний сезон 2019-2020 годов ожидается, что городские парки посетят около 39,2 миллиона человек, что почти на 700 тысяч больше чем в прошлом году.

Зимний сезон в городских парках открывается в конце ноября и заканчивается в начале марта.