РИАМО – 19 ноя. Культурно-досуговый центр «Дулевский» организует в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа выставку самых креативных и необычных елок, принять участие в этом событии могут все желающие, для этого нужно подать заявку до 25 ноября, сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

Выставка состоится 1 декабря в городском парке Ликино-Дулева, начало в 17:00.

«Приглашаем всех принять участие в выставке необычных елок, которая пройдет 1 декабря в парке культуры и отдыха города Ликино-Дулево. Создай самую креативную, яркую, позитивную новогоднюю елку из любых подручных материалов, и, возможно, она будет украшать городской парк Ликино-Дулева 1 декабря! Давайте вместе создадим праздничную, новогоднюю атмосферу в городском парке», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, заявки для участия подаются до 25 ноября на электронную почту: dulevsky.klub@yandex.ru. Все участники получат грамоты.

Подробная информация и форма заявки доступны по ссылке на странице культурно-досугового центра «Дулевский» в соцсети «ВКонтакте».