РИАМО - 19 ноя. В Наро-Фоминске по итогам открытого аукциона сдали в аренду участок для индивидуального жилищного строительства площадью 893 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Наро-Фоминск является одним из наиболее благоприятных мест для проживания в дальнем Подмосковье. Многие выбирают этот округ для строительства своего жилого дома, дачи, а также покупки жилья», - говорится в сообщении.

По итогам торгов стоимость выросла в 10 раз и превысила 3,5 миллиона рублей в год. Всего в аукционе приняли участие три гражданина. Договор был заключен на 20 лет.

«На Едином портале торгов Московской области объявлены аукционы более чем по 300 земельным участкам для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства для граждан», - отмечается в материале.

Правообладателем участка в Подмосковье могут стать все желающие, нужно лишь подать заявку на участие в торгах. Подробную информацию о земельных участках с различным целевым использованием, выставленных на торги в Московской области, можно найти на torgi.mosreg.ru.