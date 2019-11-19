РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Рабочие приступили к установке новогодней ели на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Кузнечики сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Подольский комбинат благоустройства» производится монтаж новогодней ели. Традиционно местом для ее установки выбран бульвар 65-летия Победы. В настоящее время при помощи автовышки смонтирован каркас, производится обвес зелеными ветвями», – говорится в сообщении.

Позже на елку будут вывешены украшения, зажгут электрогирлянду. В декабре на главную елку Кузнечиков вывесят новогодние игрушки, изготовленные руками детей из детских садов и школ микрорайона в рамках конкурса на лучшее новогоднее украшение.