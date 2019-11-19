РИАМО - 19 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье» в Vegas City Hall, в ходе которой наградил первых победителей, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году. Она присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона. Ведут церемонию награждения телеведущая Гузель Камаева и актер Дмитрий Дюжев.

«Сегодня очень интересная дата в моей жизни на самом деле. Так совпало, что ровно семь лет назад 19 ноября, после назначения меня на должность губернатора, я совершил первую поездку. Куда? В самую отдаленную территорию Московской области <...> - в город Зарайск. <...> Потом были разные поездки во все территории Московской области и везде, в каждом городе меня окружали очень неравнодушные, внимательные и добрые люди. Именно они явились теми, кто позволил этой премии состояться. Я лишь поддержал. Спасибо вам», - сказал Воробьев.

По его словам, ему очень приятно, что премия стала традиционной, а также то, что количество участников с каждым годом не уменьшается.

«Мне очень приятно, что инициативы есть в самых разных сферах: и в молодежной политике, и патриотизме, и экологии. Все то, что касается жизни человека, - это помощь старшему поколению. Я хочу искренне поблагодарить все те 300 тысяч человек, которые за все это время приняли участие в конкурсе», - добавил Воробьев.

После приветственных слов Воробьев наградил первых лауреатов премии «Наше Подмосковье». Так, губернатор вручил диплом девятнадцатилетней Полине Зуевой из Балашихи, которая победила в номинации «Самый юный лауреат ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2019 году». Она представляла проект «Юная краса Балашихи».

Кроме того, Максим Кирюнин с проектом «Дорожные новости Орехово-Зуева» стал победителем в номинации «Победитель народного голосования». Галина Шпакова из Красногорска с проектом «С чего начинается Родина... С дома, в котором живем!» стала победителем в номинации «Автор самого массового проекта».

Также Воробьев вручил диплом Вере Пановой из Каширы, победившей в номинации «Самый старший лауреат ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2019 году». Ей в этом году исполнилось 95 лет, она представляла проект «Они ковали победу…».

В этом году присудили 1 тысячу премий по 180 тысяч рублей каждая. Всего на конкурс представили около 23 тысяч проектов в четырех номинациях: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность» и «Прорыв». Эксперты оценивали заявки по семи критериям, среди которых - социальная значимость, практическое применение, уникальность проекта.

Так, в номинации «Экология» насчитывается 143 проекта-победителя. Среди них – проекты «Единый день раздельного сбора» и «Поборем борщевик с музыкой!» из Красногорска, проект благоустройства водоемов в селе Чанки Коломенского округа, интернет-сайт маркированных маршрутов России rutrail.org из Химок.

В номинации «Творчество и духовное наследие» выбрано 219 победителей. В их число вошли такие проекты, как избяной театр Зинаиды Шараповой и фестиваль японской культуры «Цветение сакуры» из Солнечногорска, праздник «Не все коту Масленица!» из Павловского Посада, проект казачьих Георгиевских игр из Ступина. В номинации «Волонтерство и благотворительность» премией отметили 439 проектов, например, проект социокультурной реабилитации молодых инвалидов Подольска «Исцеление словом», проект помощи безнадзорным животным «Счастье в руки» из Мытищ и школу будущих матерей Талдомского округа.

Победителями в номинации «Прорыв» стали 199 проектов. Среди прочих, премию присудили фабрике блогеров из Сергиево-Посадского округа, православному клубу картинга из Дмитровского округа и граффити-школе Marker из Ивантеевки.

Полностью список победителей можно посмотреть по ссылке: https://mosreg.ru/download/document/1043788.