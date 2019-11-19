РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. В подмосковных Котельниках подвели итоги муниципального этапа конкурса «Кибервызов», всего определились девять финалистов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Накануне вечером в Котельниках завершился муниципальный отборочный этап конкурса «Кибервызов». В проведении конкурса участвовали все образовательные учреждения города - три городские школы и филиал университета «Дубна».

«Во втором этапе свои работы представят девять детей, которые выбраны победителями. Всего в комиссию по делаем несовершеннолетних и защите их прав поступило 36 работ, из которых 30 - рисунки, два - социальные ролики и четыре - проекты наглядных материалов», - говорится в сообщении.

Членам жюри предстояло выбрать по три победителя. Победителями в номинации «Рисунок» стали Алина Щевельева, Яна Чибисова и Оксана Попова. В номинации «Проект раздаточных материалов» победителями стали Камилла Хаббибулина, Анастасия Фильваркова, Мария Тереньтева, Никита Куликов, Виталий Ботарев, Татьяна Шелгунова. Они продолжат участие во втором этапе конкурса на областном уровне.

Организатором конкурса соцрекламы выступает Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Областной этап пройдет с 28 ноября по 12 декабря. В нем будут оценивать работы, занявшие призовые места в муниципальном этапе. Итоги подведут до 25 декабря.