РИАМО – 19 ноя. Сервис Aviasales опросил 68 тысяч россиян и выяснил, в какие страны чаще всего они дарят туристические путевки родным, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Почти половина респондентов (47%) заявили, что делают такие подарки для родителей. Чаще всего дети отправляют представителей старшего поколения на отдых в Сочи, Крым, Турцию и Египет», – говорится в сообщении.

Треть опрошенных (30%) дарят путевки своей второй половинке. Чаще всего такие подарки приурочены к какому-либо важному событию, например, годовщина свадьбы или день рождения. Один из участников опроса заявил, что уже свозил супругу в Турцию, Чехию и на Мальдивы, а теперь собирается посетить с ней Азербайджан.

Путешествия самим себе дарят 15% соотечественников. К примеру, один из участников опроса целый месяц отдыхал в Таиланде. Одна из девушек несколько недель отдыхала на Бали, после чего отправилась отмечать Новый год на Шри-Ланку.

Только 8% опрошенных заявили, что покупали туристические поездки за границу для друзей. При этом некоторые устраивали сюрпризы – вызывали друзьям такси в аэропорт, и те до последнего не знали, куда полетят.