РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 ноя. С начала реализации программы «Я родился в Подмосковье» число рожениц в Котельниках увеличилось на 10%», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

С 1 сентября 2019 года в Московской области стартовала программа «Я родился в Подмосковье». Участники программы – жительницы Московской области, решившие, что их малыш появится в одном из региональных роддомов.

«В Котельниках увеличилось число рожениц на 10% в рамках реализации программы «Я родился в Подмосковье». Молодые мамы из Котельников с удовольствием присоединились к областному проекту, воспользовавшись услугами родильных домов Подмосковья», – говорится в сообщении.

Каждая из родительниц получила ценный подарок с самым необходимым для новорожденного или денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.