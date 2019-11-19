РИАМО - 19 ноя. В Москве 22 ноября откроется зимний сезон в городских парках, для жителей столиц будет работать почти 40 катков, свыше 60 лыжных трасс, а кроме этого, все желающие смогут прокатиться на санках, ледянках и тюбингах с 39 горок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом сезоне новые секции откроются в 12 городских зонах отдыха. В парке «Фили» впервые начнет работать секция по катанию на сноуборде и джиббингу. В «Филях» можно будет научиться не только кататься на доске, но и выполнять необычные трюки. На лыжне парка Олимпийской деревни этой зимой организуют занятия по любительскому биатлону. А в парке «Красная Пресня» появится школа конькобежного спорта», — сказал руководитель «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев.

Кроме этого, в городе обустроят 62 трассы для любителей лыжного спорта, часть из них сможет работать вне зависимости от погоды. Для этого на таких объектах установлены специальные пушки, которые распыляют искусственный снег. Также 46 маршрутов будут освещаться даже в темное время суток.

«В этом году в Москве откроется новая трасса в парке «Ходынское поле», ее длина превысит два километра. Помимо этого, в столичных зонах отдыха можно будет покататься на санках, ледянках и тюбингах. Для этого оборудуют 39 горок. Две из них будут всепогодными», — добавил Дунаев.

Также власти Москвы не забыли и о любителях покататься на коньках — в городе оборудуют катки в 22 парках. Уже 22 ноября откроется каток в парке Горького. Из 38 катков, которые заработают этой зимой, 18 покроют натуральным льдом, а 20 — искусственным. Вход на 12 площадок будет бесплатным.

В парке «Сокольники» заработает трасса для снегокатов длиной 100 метров, кроме этого, москвичи смогут устроить гонки на собачьих упряжках. А в детском парке имени Н.Н. Прямикова пройдет конкурс на лепку самого яркого снеговика.

В городе намерены создать новые тюбинговые горки, в частности, их планируют разместить в саду имени Баумана, Лианозовском парке и парке на Ангарской улице.

Для участников программы «Московское долголетие» также подготовили специальную программу. Люди старшего возраста теперь смогут посещать регулярные занятия по катанию на коньках и лыжах

Всего на территории парков этой зимой пройдет более 2 тысяч мероприятий — 80 фестивалей, 200 концертов и более 1,4 тысячи мастер-классов. Здесь разместятся площадки традиционных зимних фестивалей и праздников. Так, с 13 декабря по 12 января москвичей и гостей столицы ждет ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество». Кроме того, праздничные площадки появятся в парках в новогоднюю ночь, в Рождество и на Масленицу.

По словам Дунаева, в этом зимнем сезоне в московских парках ожидается увеличение количества гостей. Предполагается, что горожане и туристы посетят зоны отдыха более 39 миллионов раз.

Зимний сезон в городских парках открывается в конце ноября и заканчивается в начале марта.