РИАМО – 19 ноя. На ежегодной выставке «Транспорт России» представили прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством, макет в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД, сообщает РИА Новости.

«По сути, это привычный плацкартный вагон, но с индивидуальным пространством: там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе, кроме того, у каждого пассажира будут свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых», - говорится в сообщении.

В новом вагоне смогут разместиться 54 пассажира одновременно. Количество мест не изменилось.

В Федеральной пассажирской компании, которая является дочерней компанией РЖД, отметили, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.