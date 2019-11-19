РИАМО - 19 ноя. Москва является мировым лидером по числу благоустроенных парков, тем не менее в следующем году благоустройство зеленых территорий в городе продолжится, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В планах на 2020 год – благоустройство 151 парка и сквера, 139 из них расположены в жилых районах», - говорится в сообщении.

В 2011-2019 годах в Москве были благоустроены 732 парка и сквера общей площадью более 16 тысяч гектаров. В этом году преобразились 159 городских парков и знаковых объектов, в том числе усадьба «Люблино», парк Победы в Зеленограде, Детский Черкизовский парк.

Из 732 благоустроенных зеленых территорий 454 объекта являются небольшими парками, расположенными непосредственно в жилых кварталах. В этом году было благоустроено 126 парков по месту жительства. Это общественное пространство на Каланчевской улице, сквер на улице Талалихина, микрорайон в Ясеневе и другие.

«В создании парков по месту жительства непосредственное участие принимают москвичи: они определяют, где обустроить парк, какие деревья в нем посадить, какие использовать элементы архитектурного и ландшафтного дизайна», - добавляется в материале.