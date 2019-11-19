РИАМО - 19 ноя. АО «Воскресенские минеральные удобрения» стало лауреатом всероссийской премии «Экспортер года», завоевав второе место в номинации «Новая география», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Учрежденная правительством РФ премия вручается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг, результатов интеллектуальной деятельности.

«В течение полугода экспертная комиссия на окружном этапе, который проводился в каждом субъекте РФ, определяла сильнейших в шести номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Прорыв года» и «Новая география», - отмечается в материале.

Критериями отбора были не только объемы экспортных поставок, но и количество стран, куда осуществлялся экспорт, а также количество выставок и бизнес-миссий, в которых участвовали экспортеры. Победители окружного этапа конкурса затем приняли участие в федеральном этапе.

Церемония награждения победителей прошла в рамках VI Международного экспортного форума «Сделано в России», который состоялся в Москве при участии первого заместителя председателя правительства РФ, министра финансов Антона Силуанова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Диплом лауреата был вручен руководителю управления по продаже продукции АО «Воскресенские минеральные удобрения» Роману Антонову. Ранее предприятие стало лидером на окружном этапе в номинации «Экспортер года в сфере промышленности».

Антонов отметил, что получение столь престижной награды еще раз подтверждает высокое качество продукции предприятия. В 2018 году доля от общего объема поставок товарной продукции химкомбината зарубежным аграриям составила 63%. На экспорт направляются такие традиционные марки, как NPK и аммофос, а также универсальные и сезонные марки водорастворимых удобрений: SOLAR NPK и AquaDrop NPK. Продукция Воскресенского химкомбината поступает в страны ближнего и дальнего зарубежья: Скандинавию, страны Евросоюза, Латинской Америки, Индонезию, Африку.