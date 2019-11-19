РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 ноя. Строительство пристройки к техникуму имени Королева завершат в I квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Королев на улице Молодежная завершается строительство пристройки тренировочного полигона к зданию ГАПОУ МО «МЦК «Техникум имени С.П. Королева».

«В настоящий момент на объекте завершаются фасадные работы, работы по внутренней отделке помещений. Выполняется благоустройство прилегающей территории. Ввод объекта запланирован на I квартал 2020 года для проведения чемпионата World Skills», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Проектом предусмотрено возведение 2-этажного современного корпуса, в котором появятся просторные учебные классы, малярные и слесарные мастерские, аппаратная, спортивный зал и другие необходимые помещения.

Общая площадь пристройки составит порядка 6,6 тысячи квадратных метров. Новое здание будет возведено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.

В рамках благоустройства будет проведено озеленение территории и создание зон для отдыха.

Возведение объекта осуществляется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.