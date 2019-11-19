РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье обнаружили причудливый и редкий гриб – рогатик булавовидный, его называют дубинкой Геркулеса из-за необычной формы, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Находку сделали специалисты Бородинского филиала Центрлесхоза в Бородинском лесничестве.

«Эти грибы преимущественно произрастают в лиственных лесах, чаще всего поодиночке или небольшими группами. За свой необычный вид их еще называют дубинками Геркулеса», – говорится в сообщении.

Данный гриб занесен в Красную книгу России.

Мякоть у таких грибов светлая губчатая, буреющая на срезе. Если к ней прикоснуться руками, она приобретет винный оттенок. Несмотря на такие причуды, грибы можно использовать в пищу. Однако чаще всего любители «тихой охоты» обходят грибы этого вида стороной. Хоть рогатики и похожи на лисички, после варки они горчат.