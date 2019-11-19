РИАМО - 19 ноя. В течение 2020 года столичные власти планируют провести благоустройство 78 территорий, прилегающих к объектам транспорта, в том числе к Московским центральным диаметрам, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«В частности, в 2020 году и последующие годы – по мере завершения работ по строительству дополнительных путей, новых платформ, конкорсов и прочих элементов железнодорожной инфраструктуры – будет проводиться комплексное благоустройство территорий, прилегающих к МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск», - говорится в сообщении.

За 2015-2019 годы в Москве выполнили благоустройство 272 территорий, прилегающих к объектам транспорта, общей площадью 4344 гектара. В рамках этой работы в городе создаются комфортные условия для движения пешеходов в радиусе до 1,5 километров от транспортно-пересадочных узлов, станций метрополитена, МЦК, МЦД и МЖД.

«В 2019 году завершаются работы по благоустройству семи новых автобусных маршрутов в ТиНАО (42,7 гектара, 37,3 километра), четырех станций интеграции МЦК с МЖД (68,8 гектара), 26 станций МЦД-1 и МЦД-2 (231,1 гектара), 14 станций метрополитена (260,9 гектара) и 31 объекта промышленности и науки (68 гектаров)», - добавляется в материале.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить в конце ноября.

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