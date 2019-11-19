РИАМО - 19 ноя. В Орехово-Зуевском историко-краеведческом музее 28 ноября состоится форум «Музею — 90», в программе обозначены открытие выставки, экскурсия по музею, выступления краеведов, сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

«Девяносто лет Московской области, 90 лет Александре Пахмутовой, 90 лет Льву Яшину и 90 лет… Орехово-Зуевскому историко-краеведческому музею! Не скромно? В 90 лет можно! Двадцать восьмого ноября ждем вас на юбилейном мероприятии «Музею-90» в 12:00 по адресу: Орехово-Зуево, Клязьминский проезд, дом №7», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в программе форума «Музею — 90» экскурсия «Театральные истории», а также открытие выставки «История России в живописи» (из фондов музея). На форуме также выступят местные краеведы, которые расскажут о старинных картах города, древнейшем экспонате музея, истории организации.