РИАМО - 19 ноя. В квартире на Сторожевой улице в столице обнаружили труп молодого человека, по подозрению в убийстве задержали пенсионера, сообщил РИАМО во вторник источник в правоохранительных органах.

По его словам, 17 ноября в службу «02» поступил звонок о ножевом ранении по адресу: улица Сторожевая, дом 22-1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с колото-резаными ранениями груди обнаружен труп молодого человека 1996 года рождения, неработавшего», - сказал собеседник агенства.

Он добавил, что труп был направлен в танатологическое отделение №6.

Собеседник агентства уточнил, что позже по тому же адресу был задержан пенсионер, который ищобличен в том, что в ходе конфликта нанес несколько ножевых ранений молодому человеку.

Возбуждено уголовное дело, заключил собеседник агентства.

Представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого.

Рецидивист из Подольска получил 18 лет колонии за убийство и изнасилование женщины>>