РИАМО - 19 ноя. В следующем году в Москве планируют провести комплексное или текущее благоустройство 3797 дворов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В 2011-2016 годах были благоустроены все 23,6 тысячи московских дворов. В них обустроено 24 тысячи площадок различного назначения, в том числе детские, спортивные площадки и игровые городки. В настоящее время проводится текущее благоустройство дворов в соответствии с регламентными циклами», - отмечается в материале.

Кроме того, по просьбам жителей выполняются работы по установке во дворах более качественных и современных детских игровых городков, спортивных тренажеров, лавочек и других объектов благоустройства.

Также в городе продолжится работа по устройству архитектурно-художественной подсветки. За последние девять лет количество зданий и сооружений, украшенных подсветкой, выросло в столице в четыре раза. В планах на 2020 год – оборудование подсветкой еще 10 городских строений.