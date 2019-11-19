РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 ноя. Во всех библиотеках подмосковных Котельников до 24 ноября проводится Всероссийская неделя «Живой классики» в рамках подготовки к всероссийскому конкурсу юных чтецов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С 18 по 24 ноября в библиотеках проводится Всероссийская неделя «Живой классики». Сотрудники котельниковских библиотек составляют рекомендации по выбору произведений на конкурс «Живая классика» на основе имеющегося книжного фонда, также готовят выставки», – говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский литературный образовательный проект в России, в котором ежегодно принимает участие более 2,5 миллиона человек из 85 регионов России. Проект способствует духовному и интеллектуальному росту школьников, социализации и объединению на основе общих культурных и духовных ценностей.