РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье на некоторых дорогах регионального значения, где провели работы по повышению уровня безопасности дорожного движения, в 2020 году снизят максимально допустимую скорость, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, за два года в Подмосковье комплексно обустроили более 120 региональных дорог в 47 муниципалитетах. На участках появилось освещение, тротуары, новые металлические ограждения, дорожные знаки и «лежачие полицейские». Также оборудовали пешеходные переходы и обновили разметку.

«После дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД будет принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 километров в час на тех участках, где данная мера действительно необходима для повышения безопасности. Новый скоростной режим планируется ввести в I-II кварталах 2020 года», – заявил Гержик.

Он подчеркнул, что особое внимание уделят дорогам, на которых расположены места социального притяжения и социально значимые объекты, а также тем участкам, где, проезжая часть находится непосредственно возле жилых домов. Дополнительное обследование дорог покажет эффективность снижения скоростного режима на 10 километров в час на определенных участках в населенных пунктах.

Снижение скорости возможно на следующих дорогах: Авдотьино – Кабаново – Стулово и М-7 «Волга» – Электроугли в Богородском округе, Верея – Медынь в городском округе Наро-Фоминск, Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово в Пушкинском городском округе.

Кроме того, скоростной режим планируют скорректировать на следующих участках: Дмитров – Талдом, проходящие по территории городских округов Дмитров и Талдом, Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево (Егорьевск, Коломна, Кашира), Звенигород – Колюбакино – Нестерово (Одинцово, Руза), Кашира – Серебряные Пруды – Узловая (Кашира, Серебряные Пруды), Коломна – Акатьево – Горы – Озеры (Коломна, Озеры), Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха (Орехово-Зуево, Шатура), Лотошино – Суворово – Клин (Лотошино, Волоколамский округ, Клин).

Также нововведение намерены реализовать на М-1 «Беларусь» – Верея (Можайск, Наро-Фоминск), М-5 «Урал» – Володарского – Каширское шоссе (Раменский округ, Ленинский округ), М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – Щелково (Ивантеевка, Щелково), Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест (Черноголовка, Богородский округ), Руза – Воронцово – Тетерино (Руза, Можайский округ), Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец (Сергиево-Посадский округ), Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка (Лотошино, Шаховская, Можайск).

В Московской области проводится комплекс мер по повышению безопасности на дорогах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году на региональных дорогах построили свыше 240 километров новых тротуаров, также продолжаются работы по установке 700 искусственных дорожных неровностей, порядка 80 тысяч сигнальных столбиков, 290 километров барьерных и 50 километров тросовых ограждений.