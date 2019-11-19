РИАМО - 19 ноя. Почти 90% участников голосования на «Активном гражданине» поддержали переход на раздельный сбор мусора в столице, переход на раздельный сбор стартует с 1 января 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Опрос на портале «Активный гражданин» проходил с 12 октября по 4 ноября.

«В голосовании приняли участие 197 917 человек, из которых определенный ответ дали 151 718 человек, остальные затруднились ответить, либо прежде, чем сформулировать свое мнение, предпочитают посмотреть, как раздельный сбор (накопление) будет выглядеть на практике», — говорится в сообщении.

Полностью поддерживают переход на раздельный сбор отходов 74,7% участников опроса, скорее поддерживают – 14,6%. Переход на раздельный сбор посчитали преждевременным 10,7% участников голосования. Получилось, что 89,3% поддерживают переход на раздельный сбор мусора.

В то же время более четверти участников голосования уже сортируют мусор. Свыше половины респондентов планируют начать сортировать после того, как во дворе установят нужные контейнеры. Около 15% еще не определились с решением, 3% это не интересно, около 5% респондентов затруднились ответить.

Первый этап перехода к раздельному сбору мусора в Москве начнется с 1 января 2020 года. До 31 декабря этого года в жилом секторе, на объектах социальной сферы создадут условия для раздельного сбора. Синие контейнеры будут предназначены для перерабатываемых компонентов без следов пищи и органики. Это пластик, например, бутылки из-под напитков, моющих средств, упаковки продуктов, стекло, металл (жестяные и алюминиевые банки), макулатура.

Серые контейнеры предназначены для смешанных и загрязненных органикой отходов.

Вывозить отходы будут разные мусоровозы, отмеченные соответствующими цветами.

Досортировке при этом подлежат как смешанные, так и раздельно накапливаемые полезные компоненты отходов - их чистота при раздельном накоплении обычно не выше 60%.

Сейчас в Москве проводят брендирование площадок и контейнеров, мусоровозов. К раздельному сбору подготовили уже более 90% контейнерных площадок, брендировано свыше 65% контейнеров, порядка 60% мусоровозов. На площадках также устанавливают информационные стенды.