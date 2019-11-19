РИАМО - 19 ноя. Почти в 40 округах Московской области на дорогах регионального значения установили порядка 78 тысяч катафотов, которые расположили на крутых поворотах, затяжных виражах и других потенциально опасных участках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Светоотражающие элементы помогут водителям сориентироваться в темное время суток или в условиях плохой видимости при обильных осадках или тумане. В случае, если произойдет наезд колес на катафоты водитель почувствует характерную вибрацию и шум. Специфический звук от проезда по этой части дороги заставит водителя снизить скорость движения.

«Более чем на 600 участках дорог протяженностью 160 километров завершены работы по устройству катафотов – светоотражающих элементов на осевой дорожной разметке. Катафоты привлекут внимание водителей на дороге в условиях ограниченной видимости, а также создадут шумовой эффект в случае наезда на сплошную линию», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Данная мера отразится на снижении вероятности выезда на полосу встречного движения и лобовых столкновений.

Основные работы велись в городских округах: Богородский, Озеры, Коломна, Егорьевский, Сергиево-Посадский, Истра, Ступино.

В этих муниципалитетах будут оснащены катафотами все опасные повороты на дорогах: М-7 «Волга» – Электроугли, М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал», Коломна – Озеры, Сергиев – Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Волоколамское шоссе, Сырьево – Татариново – Сидорово.