РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. В подмосковных Люберцах 21 ноября пройдет встреча с представителями администрации горокруга и ИСК «Ареал» с жителями по вопросам участия в долевом строительстве в проектах данной компании, сообщил ее учредитель Артем Коханый.

«По поручению администрации городского округа Люберцы будет организована встреча на с представителями администрации и сотрудниками компании ИСК «Ареал» для урегулирования спорных вопросов. Она состоится 21 ноября», - сказал Коханый.

Он добавил, что проведение встречи связано с тем, что поступает большое количество обращений от жителей по вопросам, связанных с участием в долевом строительстве в проектах компании ИСК «Ареал».

«Начало встречи в 19:00. Она пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом №190, кабинет 203», - заключил Коханый.