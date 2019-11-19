РИАМО - 19 ноя. В течение 2020-2023 годов в столице планируется провести благоустройство 24 набережных Москвы-реки и прибрежных территорий общей протяженностью 72,3 километра, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Среди них рекреационные территории в верхнем течении реки от Химкинского водохранилища до Серебряного бора; прогулочные набережные – набережная Тараса Шевченко, Бережковская, Воробьевская набережные; исторические набережные – Кадашевская, Софийская, Раушская, Космодамианская, Садовническая (остров Балчуг) набережные; городские набережные – Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская, Нагатинская, Коломенская набережные», - говорится в сообщении.

В 2011-2019 годах в Москве благоустроили 31 набережную общей протяженностью 55,8 километра. В том числе новый облик получили Овчинниковская и Озерковская набережные. В центральной части города по левому берегу Москвы-реки создан уникальный пешеходный маршрут от «Москва-Сити» до Гончарной набережной протяженностью более 19 километров.

Отдельным проектом стало комплексное благоустройство поймы в нижнем течении реки – парка 850-летия Москвы, Братеевского каскадного парка, Братеевской набережной и Братеевской поймы. Последним участком реки, благоустроенным в 2019 году, стал прибрежный парк в районе Капотня.

Кроме того, в этом году были выполнены работы по комплексному благоустройству участка поймы реки Яузы в месте ее слияния с рекой Чермянкой вдоль Заповедной улицы. Общая площадь благоустройства составила 34,5 гектара. В 2020 году продолжатся работы по созданию парка «Яуза» в верхнем течении реки.

В целом в следующем году столичная мэрия запланировала благоустройство 17 крупных объектов общей площадью 998,8 гектара, среди которых набережные и городские улицы.