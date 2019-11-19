РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Вячеслава Попова избрали новым председателем общественного совета при УМВД России по городскому округу Подольск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Члены общественного совета при УМВД России по городскому округу Подольск на днях провели первое заседание в новом составе. В мероприятии также приняли участие руководители УМВД. В состав общественного совета вошли представители культуры, здравоохранения, образования, средств массовой информации, общественных организаций и церкви.

«Начальник управления Артур Озеров выразил благодарность прошлому составу совета и пожелал удачи членам нового состава. В ходе заседания были избраны председатель общественного совета, а также его заместитель и секретарь. По итогам общего голосования председателем стал Вячеслав Попов, его заместителем Юрий Ядыкин, а секретарем совета – Алла Егорова», – говорится в сообщении.

На заседании общественники обсудили направления работы на текущий период, закрепили за каждым отделом полиции ответственного члена совета и избрали состав комиссий и рабочих групп по различным направлениям.

В завершение руководитель управления и новый председатель общественного совета наградили почетными грамотами и памятными подарками ребят – победителей муниципального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Также вручили почетное свидетельство и памятный подарок Андрею Медведеву, ставшему лучшим участковым уполномоченным по итогам голосования граждан округа в рамках конкурса «Народный Участковый».