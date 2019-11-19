РИАМО - 19 ноя. С 2011 года в Москве реализуется крупнейшая в истории города и одна из крупнейших в мире программ создания качественной городской среды, благодаря ей российская столица стала мировым лидером по числу благоустроенных парков, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Всего за девять лет благоустроено 410 улиц и общественных пространств, благоустроено 732 парка и зеленых территории, свыше 7 тысяч фасадов отремонтировано на благоустраиваемых улицах. В 2-4 раза выросло число пешеходов на благоустроенных улицах», - говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период в столице удвоилось количество летних кафе, количество зданий с архитектурной подсветкой увеличилось в четыре раза, а освещенность дворов - в три раза.

За последний год успехи Москвы в создании качественной городской среды были отмечены рядом престижных премий. Так, город стал лауреатом международной премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence.

Кроме того, Москва стала финалистом международного конкурса The Lee KuanYew World City Prize. Подведение итогов этого конкурса состоится весной 2020 года.