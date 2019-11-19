Что делать, если банк отказывает в кредите

Причины отказов
Причина отказа в кредите со стороны банка может быть загадкой для клиента. По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Ольги Широковой, кредитный договор не является публичным, поэтому банк вправе отказать клиенту в выдаче кредита без объяснения причины.
Согласно ст. 821 Гражданского кодекса РФ, банк вправе отказать заемщику в предоставлении кредита полностью или частично, если у него возникнут сомнения в том, что деньги не будут возвращены в срок.
Плохая кредитная история
Наиболее частая причина отказа – плохая кредитная история, говорит главный экономист финансового управления ГУ Банка России по ЦФО Елена Великанова. Банк выясняет, насколько добросовестно вы выплачивали предыдущие кредиты или займы, не было ли просрочек. Желательно, чтобы просрочек не было вообще, говорит финансовый консультант, управляющий российским филиалом международного финансового сервиса Financer Давид Шарковский.
Если даже просрочки были, но не более 30 дней, и они не были слишком частыми, также не было судебных разбирательств по долгу, банк может и согласиться, считает эксперт. Особенно, если есть возможность официально подтвердить доход: у вас приличный стаж, есть собственная недвижимость, автомобиль.
Также нежелательны частые обращения в микрофинансовые организации (МФО). Одно-два не повлияют, но, если заемщик регулярно обращается в МФО, для банка это сигнал, что у него постоянно не хватает денег. А значит, не слишком хорошо с финансовым планированием и с финансовым состоянием.
Наоборот, клиент с идеальной кредитной историей с финансовой точки зрения невыгоден банку, так как может погасить кредит слишком быстро или досрочно. Если же кредитной истории нет вовсе, банкам сложно оценить, насколько ответственно отнесется заемщик к будущим выплатам, говорит Широкова.
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Недостаточная зарплата, незакрытые кредиты
Анализируя заявку и кредитную историю, кредитор проверит, есть ли у вас незакрытые кредиты, оценит ваш показатель долговой нагрузки (ПДН). Это соотношение суммы платежей по всем кредитам заемщика (включая тот, за которым он обратился) к его среднемесячному доходу. Проще говоря, это та доля дохода, которую заемщик будет тратить на обслуживание кредитов, поясняет Великанова. Считается, что взнос должен составлять не более 30-40% от ежемесячного дохода заемщика, а 60-70% должны уходить на обеспечение повседневных нужд.
С 1 октября банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тысяч рублей или при увеличении лимита по кредитной карте. Если ПДН выше 50%, банки и МФО должны формировать дополнительный запас капитала, что означает для них дополнительные издержки. Кроме того, ЦБ РФ ввел для банков повышенный коэффициент при расчете одного из ключевых параметров при выдаче кредитов клиентам, у которых уже есть открытые займы. Банкам менее выгодно кредитовать заемщиков с непогашенными долгами.
Учитывая эти факторы, при двух-трех открытых кредитах получить одобрение будет крайне сложно, даже если вы регулярно платите по ним, предупреждает Шарковский. Проще в таком случае подать заявку на рефинансирование и запросить большую сумму.
Обращение в несколько банков сразу
Обращаться сразу в несколько банков за кредитами можно только тогда, когда вы хотите оформить ипотеку, автокредит или рефинансировать текущий кредит, советует Елена Великанова. Иначе банки, обнаружив множественные заявки в вашей кредитной истории, заподозрят неладное и, скорее всего, откажут.
С точки зрения банка такое поведение выглядит подозрительно: клиент либо не уверен, что ему одобрят кредит из-за тяжелого финансового положения и других обременений, либо планирует набрать кредиты, чтобы покрывать один другим, либо и вовсе действует мошенник.
По словам Давида Шарковского, обычно проблема возникает в том случае, если заемщик начинает массово рассылать анкеты, например, в 5-10 банков (две-три заявки – не такой большой риск). И все же эксперт рекомендует обращаться за займом по очереди, банки рассматривают заявки очень быстро.
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Недостоверная информация о себе
Шарковский предупреждает, что обманывать банк опасно: вас могут внести в «черный список» и разослать эту информацию в другие банки.
За случайную опечатку в фамилии или дате рождения никаких санкций не будет, речь идет о намеренном обмане. Например, когда человек утверждает, что у него нет открытых кредитов, завышает доход по сравнению со средней зарплатой на подобной должности, но ничем не может это подтвердить.
По мнению банка, такой заемщик нуждается в деньгах и ожидает, что ему откажут. Если у него настолько отчаянное положение, он сразу попадает в категорию высокорисковых клиентов. Значит, в дальнейшем от него можно ожидать просрочек, исчезновений, переезда с указанного адреса, отключения указанных телефонов и т.д.
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Задолженности по налогам, ЖКУ
Если человек не торопится оплачивать налоги и ЖКУ, нет гарантии, что он так же не поступит с кредитом. К тому же, налоговые и коммунальные просрочки могут закончиться тем, что долг будут взыскивать судебные приставы. Заемщик рискует попасть в сложное финансовое положение и не сможет гасить кредит.
Недавний отказ в данном банке
Во многих банках введена система, которая до истечения определенного периода автоматически формирует отказ. Обычно это три месяца: считается, что за меньший срок человек вряд ли серьезно изменит свою финансовую ситуацию, а значит, рассматривать его заявку нет смысла, рассказывает Шарковский.
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Частая смена работы
По логике банка, если заемщик не может удержаться на рабочем месте и постоянно «скачет», у него в любой момент могут возникнуть финансовые трудности. Официально большинство банков указывают минимальный стаж на текущем рабочем месте 6 месяцев. Но если вы меняете место работы каждый год, это может сыграть не в вашу пользу, предупреждает юрист.
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Слишком большая или слишком маленькая сумма
Если вы запросите слишком большую сумму, банк будет сомневаться, а сможете ли вы ее вернуть. Если запросите слишком маленькую – решит, что у вас серьезные финансовые трудности. Выглядит странно, когда человек указывает доход в 100 тысяч рублей в месяц и пытается купить в кредит телефон за 20 тысяч рублей, отмечает Шарковский.
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«Закрытый план» банка
По кредитной линии у банка существуют свои «планы». Хотя с вашей кредитной историей и прочим все в порядке, может оказаться, что вы просто попали в тот период, когда кредитор в принципе отказывает почти всем, кроме самых благонадежных клиентов.
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Как улучшить кредитную историю
• Получить доступ к своей кредитной истории
Первым делом необходимо проверить собственную кредитную историю. Два раза в год можно сделать это бесплатно. В кредитной истории фиксируется информация обо всех кредитных обязательствах: где и когда человек брал средства взаймы, задерживал ли платежи, выступал ли созаемщиком и поручителем и т.п.
Для этого нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Великанова советует сделать это через портал Госуслуг. Выбрав нужную услугу, в разделе «Налоги и финансы» нужно ввести данные паспорта и СНИЛС. В личном кабинете появится информация обо всех бюро кредитных историй (БКИ), в которых хранится ваша кредитная история. Затем нужно обратиться в указанные БКИ либо онлайн, либо очно.
• Устранить ошибки и погасить мелкие задолженности
Бывает, что кредитная история испорчена в результате мелких технических или иных ошибок. Например, заемщик закрыл кредит, но информация об этом в кредитной истории не отобразилась по независящим от него причинам: например, сотрудник банка не сделал соответствующую отметку о закрытии, и кредит отображается непогашенным. Либо остались непогашенными небольшие суммы страховки, пени, а заемщик сменил номер, банк не смог связаться с ним, чтобы сообщить о задержке.
В таком случае надо обратиться в банк, предоставить документы о погашении кредита, попросить устранить ошибку, оплатить пени или иные мелкие суммы.
• Убедиться, что вы не стали жертвой мошенников
Кредитная история может быть испорчена из-за мошеннических действий. Это редкий случай, но он может произойти, например, при хищении паспорта, когда злоумышленники на имя гражданина получают заем. В итоге заем оказывается просрочен, это видят банки и отказывают в выдаче денег. В такой ситуации надо обращаться в правоохранительные органы.
• Оздоровить кредитную историю
Если кредитная история действительно была испорчена, для ее оздоровления Великанова рекомендует, например, оформить кредитную карту и пользоваться ей несколько месяцев, не задерживая платежи. Также можно купить технику в кредит, аккуратно соблюдая все обязательства.
Альтернативные варианты
Обратиться в другой банк
Если деньги нужны срочно, можно обратиться в банк с более лояльной политикой и частым одобрением даже для «проблемных» заемщиков. Процент будет заведомо выше, но деньги дадут. Для этого стоит изучить отзывы о кредитной организации и узнать, насколько надежен банк, и кому он чаще выдает кредиты (целевую аудиторию).
Обратиться в знакомый банк
За кредитом лучше обращаться в тот банк, где вы получаете зарплату или имеете какие-либо банковские продукты, например, кредитную карту, счет или вклад, говорит Великанова. Знакомому клиенту банк охотнее пойдет навстречу. Можно наладить связи с интересующим вас банком: завести дебетовую карту, открыть счет.
Выдержать паузу
Если вы получили отказ, так как одновременно отправили сразу несколько запросов на получение кредита, то попробуйте обратиться за займом спустя некоторое время, не меньше, чем через месяц, а лучше подождать от трех месяцев до полугода.
Оформить кредитную карту
По словам Шарковского, этот способ работает, когда нужна небольшая сумма. Вероятность отказа в выдаче кредитки ниже.
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К этим способам прибегают, когда срочно нужны большие суммы денег, а кредитная история плохая.
Оценить свои силы
Если у вас уже есть кредит, и вы планируете взять новый, прежде чем отправлять запрос в банк, тщательно все просчитайте и изучите информацию на сайте банка. Учитывайте, что совокупность всех кредитных обязательств в месяц не должна превышать 30% от вашего ежемесячного дохода. Убедитесь, является ли запрошенная сумма адекватной вашим доходам.
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Как вести себя с банком
Ваши цели получения кредита должны быть понятны банку. Чем прозрачнее будет ваше поведение, тем больше шанс, что кредит одобрят. Ни в коем случае нельзя врать о своих доходах.
Ваше поведение с менеджером банка не должно быть ни слишком напряженным, ни слишком дружелюбным. Ведите себя спокойно. Банковские сотрудники также часто ориентируются на внешний вид. Это не значит, что нужно непременно приезжать в банк в костюме. Главное быть опрятным.
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