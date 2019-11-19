Что делать, если банк отказывает в кредите

Наиболее частая причина отказа – плохая кредитная история, говорит главный экономист финансового управления ГУ Банка России по ЦФО Елена Великанова. Банк выясняет, насколько добросовестно вы выплачивали предыдущие кредиты или займы, не было ли просрочек. Желательно, чтобы просрочек не было вообще, говорит финансовый консультант, управляющий российским филиалом международного финансового сервиса Financer Давид Шарковский.

Если даже просрочки были, но не более 30 дней, и они не были слишком частыми, также не было судебных разбирательств по долгу, банк может и согласиться, считает эксперт. Особенно, если есть возможность официально подтвердить доход: у вас приличный стаж, есть собственная недвижимость, автомобиль.

Также нежелательны частые обращения в микрофинансовые организации (МФО). Одно-два не повлияют, но, если заемщик регулярно обращается в МФО, для банка это сигнал, что у него постоянно не хватает денег. А значит, не слишком хорошо с финансовым планированием и с финансовым состоянием.

Наоборот, клиент с идеальной кредитной историей с финансовой точки зрения невыгоден банку, так как может погасить кредит слишком быстро или досрочно. Если же кредитной истории нет вовсе, банкам сложно оценить, насколько ответственно отнесется заемщик к будущим выплатам, говорит Широкова.

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