РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье с начала 2019 года установили 219 детских площадок по губернаторской программе из 222, с 2013 года в регионе уже установили 1004 детских игровых комплекса, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В Подмосковье по губернаторской программе установлено 219 детских игровых комплексов», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что всего планируют установить 222 площадки. С 2013 по 2019 год в регионе по губернаторской программе установили 1004 детские игровые площадки.

В этом году площадки устанавливают по семи тематикам: транспорт, космос, лес, замок, экогород, море, спорт. Площадь каждого комплекса составляет 450 квадратных метров, на площадках уложено мягкое, безопасное резиновое покрытие яркого цвета.

Министерство благоустройства Подмосковья в этом году также ввело 48 новых элементов на детских площадках.

«Мы отказались от устаревших конструкций, которые неинтересны детям», — подчеркнул Хайкин.

Один из самых популярных элементов, который выбрали сами дети, это канатно-веревочный комплекс. Он позволяет развивать ловкость, гибкость, равновесие у детей.