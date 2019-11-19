РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Подольская станция скорой помощи получила пять новых автомобилей со всем необходимым современным оборудованием, сообщается на сайте администрации округа.

«По программе губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на Подольскую станцию скорой помощи поступило пять автомобилей класса «В». Автомобиль класса «В» предназначен для оперативных мероприятий скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов», – сказала заведующая южным филиалом ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (МОССМП) Галина Рубацова.

Она добавила, что машины оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным аппаратом УЗИ, а также средствами связи ГЛОНАСС и GPS.

В структуре медицинской службы Подольской станции скорой помощи работает 23 бригады. Около 320 вызовов поступает на станцию ежесуточно. В настоящее время в оснащении станции находятся 23 автомобиля.

В Подмосковье новые автомобили классов «B» и «C» получили 34 городских округа. За последние шесть лет в Московской области закуплено более 600 автомобилей, в течение следующих двух лет будет приобретено еще около 180.