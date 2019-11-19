РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В подмосковном Подольске представители «Единой России» проведут неделю приемов граждан, приуроченную к 18-летию партии, можно будет записаться на прием к главе города Николаю Пестову, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с 18-летием со дня создания всероссийской политической партии «Единая Россия» во всех общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева в Подольске пройдут приемы граждан представителями партии с 25 ноября по 1 декабря. Прием граждан по предварительной записи проведет также секретарь местного отделения партии, глава городского округа Николай Пестов. Запись 26 и 28 ноября с 15:00 до 17:00 по телефону: 8(496)769-06-90», - говорится в сообщении.

Справки по телефонам местного отделения партии: 8(496)769-06-90, 8(496)63-48-20. График приема без предварительной записи граждан в местной общественной приемной проходит на улице Комсомольская, 46, и на 17 дополнительных площадках, адреса которых можно найти на сайте местного отделения партии.





