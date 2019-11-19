РИАМО - 19 ноя. Перед столичным судом предстанет 32-летний мужчина, который занимался незаконным оборотом специальных технических средств, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый разместил в сети Интернет объявление о продаже двух технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В июле 2019 года он незаконно сбыл мужчине, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, данные технические средства, получив от последнего денежные средства в размере 5,4 тысячи рублей», - сказала Иванова.

В ходе экспертизы было установлено, что данные средства являются цифровыми видеорегистраторами с функцией записи аудио и видео для негласного получения информации.

Следователи смогли доказать вину подозреваемого, в том числе он дал признательные показания.

В связи с достаточной доказательной базой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.