РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 ноя. Жители подмосковных Люберец смогут бесплатно посетить книжную выставку «В царстве Дедушки Мороза» в библиотеке имени Сергея Есенина до 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«До 1 декабря в детском отделе Центральной библиотеки имени Сергея Есенина (Люберец – ред.) оформлена книжно-иллюстративная выставка «В царстве Дедушки Мороза». В ее рамках вы узнаете о происхождении Нового года, а также о том, как Дед Мороз и Снегурочка стали главными волшебниками Нового года», – говорится в сообщении.

Также на выставке рассказывается о резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, об истории новогодней елки и елочных игрушек.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)554-51-58.